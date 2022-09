"Je suis inquiet et pas content du niveau de certains joueurs. On peut expliquer cela par la charge subie durant la préparation d'intersaison pour certains joueurs, mais pour d'autres, je trouve que leur niveau est inquiétant. D'ailleurs, je leur ai dit en toute franchise qu'il faudra travailler davantage dans leurs clubs en vue du prochain CHAN en Algérie", a déclaré Madjid Bougherra à la chaine TV de la Fédération algérienne de football (FAF).



Avant deux matchs amicaux qui opposeront les Fennecs U23 au Nigeria, ce vendredi 23 septembre à Constantine, puis au Soudan, jeudi 29 septembre à Oran, l'ancien défenseur international a exposé son programme de travail d'ici à la phase finale, début 2023. "Durant les trois prochains mois, nous allons programmer des déplacements dans quelques wilayas du pays. Nous avons une démarche internationale dans le choix des joueurs, basée sur la qualité et surtout l'expérience afin de trouver une meilleure homogénéité entre les joueurs.", a précisé l'ancien capitaine des Verts, avant de conclure à propos de la synergie entre les différentes équipes nationales.



"L'objectif de l'équipe A' est d'alimenter la première équipe et c'est justement le cas du gardien Chaal qui vient d'intégrer le groupe des Verts suite à la blessure de Mandrea. On travaille également en collaboration avec les staffs techniques des U20 et les U23 qui préparent eux aussi des échéances importantes dont la Coupe d'Afrique des nations de leurs catégories", a estimé Madjid Bougherra.