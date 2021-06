Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a répondu mardi aux questions de la presse au sujet des rencontres qui attendent les Fennecs en ce mois de juin consacré aux matchs amicaux : "Nous allons livrer trois matchs importants contre des équipes dont le choix a été bien étudié. Ils vont nous permettre d'effectuer des ajustements dans notre préparation en vue des qualifications de la Coupe du monde 2022". Et le patron technique des Fennecs d'aborder les différents adversaires de son équipe davantage dans le détail. A commencer par la Mauritanie, à son programme le 3 juin.

"Une bonne opportunité pour l'Afrique"

"C'est une équipe en perpétuelle progression, avec de bons résultats récents. Ils vont nous poser des problèmes, et c’est une meilleure équipe que Djibouti (premier adversaire des Fennecs dans les éliminatoires du Mondial 2022, ndlr) que nous allons affronter en septembre", a dit Belmadi, avant de justifier le choix du Mali, deuxième sparring-partner des Verts le 6 juin.



"C'est est une grosse équipe, avec plus de 30 joueurs en Europe. Je ne serais pas étonné qu’ils (les Maliens) soient au sommet dans quelques années. Ils sont au moins aussi forts ou meilleurs que le Burkina Faso, je les respecte beaucoup", a poursuivi le coach champion d'Afrique, avant de conclure au sujet de la Tunisie, adversaire pour le troisième et dernier amical de cette période FIFA, le 11 juin à Radès. "Cette équipe est demi-finaliste de la CAN 2019, mondialiste et deuxième au classement africain, l'affronter, c'est aussi pour améliorer notre classement FIFA et être top 5 en vue d’un éventuel barrage pour la Coupe du monde."