Alexis Sanchez à Marseille : "un saut de niveau", pour Pablo Longoria

"Merci de tenir ta parole et de croire en notre projet": Lors de la conférence de presse de présentation de la star recrutée par l'OM, Pablo Longoria a rappelé le parcours exceptionnel de ce joueur "d'expérience internationale" qui affiche au compteur "70 matches dans les compétitions européennes, 140 avec l'équipe nationale du Chili et totalise déjà 19 trophées". "Mais l'important n'est pas seulement d'attirer des joueurs avec un palmarès important, tout le monde connaît le niveau individuel d'Alexis, c'est aussi avoir un joueur fonctionnel pour notre projet, notre façon de jouer", a-t-il ajouté se disant convaincu de l'adaptabilité de sa recrue qui a déjà jouer en Europe à Barcelone, Arsenal et à l'Inter Milan. "Alexis Sanchez est un joueur qui nous permet d'avoir un saut de niveau, de changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif pour être plus compétitif", a-t-il souligné.

Pour attirer ce joueur, l'OM a dû faire preuve "de patience et de séduction", a expliqué Longoria évoquant des négociations entamées la saison dernière et "de très nombreux coups de téléphone". Si Alexis Sanchez a signé pour un an, l'hypothèse d'une année optionnelle voire d'un contrat plus long est sur la table, a-t-il expliqué. "A condition qu'il se sente bien dans notre projet et qu'il tienne le niveau compétitif que tout le monde souhaite", a-t-il dit. Pour sa part, Alexis Sanchez a dit avoir été surpris et touché par l'accueil que lui ont réservé plusieurs centaines de supporters à son arrivée à l'aéroport de Marseille. "J'espère pouvoir leur rendre tout cela sur le terrain", a-t-il dit expliquant avoir été informé du "club incroyable" qu'était Marseille et de ses ambitions européennes par Lucien Agoumé, son coéquipier français à l'Inter.

"Je me suis dit: Pourquoi pas? On va faire l'impossible pour gagner un titre ici", a expliqué le joueur qui a indiqué qu'il allait chercher une maison pour s'installer avec sa famille et ses chiens. Parlant de l'OM comme du plus grand club français, le seul à avoir remporté la Ligue des champions, il a présenté comme "un objectif personnel", "un défi" de venir gagner ici, évoquant notamment la C1.