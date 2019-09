Alex Morgan pas tendre avec Ronaldo

Championne du monde avec les Etats-Unis en juin dernier, Alex Morgan s’est exprimée dans les colonnes du média américain Sports Illustrated au sujet des accusations de viol dont fait l’objet Cristiano Ronaldo:

"Aujourd'hui, les femmes parlent et c'est important de les écouter. Tout le monde se demande qui a raison dans les cas d'accusations de harcèlement, mais lorsqu'on regarde l'histoire de Ronaldo, je crois qu'il y a de nombreuses preuves qui ont été dissimulées et je pense aussi que finalement, l'argent permet de cacher certaines choses. C'est important de continuer à soutenir les femmes quand elles sont dans une situation de vulnérabilité. Je ne dis pas qu'il n'est pas le plus grand footballeur du monde. Cela n'a rien à voir. Il y a lui et ce qu'il fait pour le monde du sport et son autre personne et ce que cette personne a fait."

Alex Morgan et Cristiano Ronaldo se croiseront à Milan le 23 septembre prochain dans le cadre des récompenses The Best FIFA Football Awards.