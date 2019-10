Alex Morgan enceinte

A 30 ans, la star du soccer Alex Morgan attend son premier enfant. La joueuse du Orlando Pride a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, elle qui est mariée à Servando Carrasco (actuel joueur du LA Galaxy) depuis décembre 2014. La championne du monde 2015 et 2019 sera en congés au printemps prochain et pourrait revenir à la compétition pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS