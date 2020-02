Aleksandar Mitrovic, la fidélité récompensée

Cadre dans le vestiaire et leader sur la pelouse



20 - Fulham's Aleksandar Mitrovic is just the third player to reach 20 league goals across the top four tiers of English Football this season after Ivan Toney (20) and Eoin Doyle (23). Marksman. pic.twitter.com/1QfoeLVJ2X

— OptaJoe (@OptaJoe) February 8, 2020

Quand Fulham a été relégué en Championship l'été dernier, Ryan Sessegnon, Jean Michaël Seri, Ryan Babel ou André Zambo Anguissa ont quitté Craven Cottage. Dans le même temps, Aleksandar Mitrovic a prolongé son contrat jusqu'en 2024. La preuve que le Serbe n'est pas un joueur comme un autre. Parfois, il semble même sortir d'une autre époque. Dans son état d'esprit comme le prouve sa fidélité pour le club londonien mais aussi dans son style de jeu. Sur le terrain, le joueur de 25 ans ne surcharge pas son jeu avec des dribbles ou des gestes techniques pour épater la galerie.Le reste est superflu. « C'est proche du but que je me sens à l'aise. Je suis toujours dans la surface de réparation ou a proximité. » avouait le joueur passé par Anderlecht à son arrivée à Fulham en 2018. D'abord prêté six mois aux Cottagers par Newcastle, l'international serbe s'y est définitivement installé après avoir participé à la Coupe du Monde. Un mariage heureux.Après deux ans et demi dans un rôle de joker chez les Magpies, Mitrovic s'est révélé au public anglais sous les couleurs de Fulham. Puissant, bon de la tête et surtout finisseur, le natif de Smederevo avait tout pour réussir en Angleterre. C'est son compatriote lavisa Jokanovic qui lui a permis d'y arriver en le recrutant. Les deux Serbes ont fait bon ménage. En six mois dans le sud-ouest de Londres, l'attaquant a marqué 12 buts et permis à son nouveau club de montée en Premier League en sortant victorieux des play-offs. Acheté dans la foulée, il a été la pierre angulaire du jeu proposé par Fulham dans l'élite. Son entraîneur en a fait une pièce maîtresse et rapidement les buts se sont multipliés. Mais pas assez. Ses onze réalisations dans le meilleur championnat du Monde ne lui ont pas permis de sauver son club. Dragué par des formations plus huppées, il aurait pu céder à la tentation.Même le changement d'entraîneur ne l'a pas fait fuir. A Fulham, le Serbe a trouvé un cadre qui lui convient. Pour le meilleur ou pour le pire, il s'est engagé à rester chez l'actuel troisième de Championship.Un moyen de vivre des émotions bien plus forte avec la formation qu'il porte dans son cœur. Et les résultats sont là. L'objectif Premier League est en bonne voie à l'entame de la 32eme journée de Championship.Le vice-capitaine de l'équipe est là pour mettre le ballon au fond. Et il le fait à merveille. Scott Parker a récemment félicité son joueur en mettant en avant son réalisme. « Si on joue comme on doit le faire avec Mitro à la conclusion, il suffit que le ballon arrive où il est attendu pour que ça fasse but neuf fois sur dix. » Des louanges qui prouvent que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs.