Al-Sadd : Xavi s'est remis du coronavirus

Le 25 juillet dernier, Xavi Hernandez, l'ancien milieu de terrain du Barça et actuel entraîneur d'Al Sadd, avait annoncé avoir été testé positif au coronavirus. Toutefois, la situation a connu une évolution positive car ce mercredi, il a donné des nouvelles rassurantes par le biais de son compte Instagram. "Merci beaucoup pour tous les messages attentionnés que j'ai reçus ces jours-ci. Je veux partager avec vous le fait que je suis rétabli et de retour à la maison avec ma famille et l'équipe d'Al-Sadd", a-t-il indiqué, avec des photos en présence de ses enfants.

Des défis à relever pour Xavi avec Al-Sadd

La première équipe d'Al-Sadd a poursuivi son entraînement mercredi au centre d'entraînement du club, en préparation du prochain affrontement de la 19e journée de la QNB Stars League contre Al-Ahli, qui doit se jouer le lundi 3 août au stade Al-Janoub. La séance de mercredi a vu le retour de l'entraîneur principal Xavi Hernandez, après sa convalescence du COVID-19, qu'il avait contracté il y a environ 14 jours. Tout le monde au centre de formation a accueilli à nouveau l'entraîneur, alors qu'il reprend les commandes, avant de relever certains défis difficiles dans les semaines à venir", peut-on lire sur la communication du club.

Son équipe aussi a tenu à réagir à la nouvelle, dans un communiqué. "Al-Sadd occupe la troisième place du championnat du Qatar avec 35 points au compteur après 18 matches disputés, à 8 unités du leader, Al-Duhail. L'avenir de Xavi, lui, est fortement lié à un possible retour au Barça, en tant qu'entraîneur. "Je ne le cache pas, et je l'ai toujours dit, mon objectif principal, quand ça pourra se faire, c'est le Barça. C'est ma maison, et ce serait un rêve. Mais, aujourd'hui, je suis concentré sur Al-Sadd, en attendant la prochaine saison. Quand je devrai venir au Barça, que ce soit à court ou long terme, je viendrai", a-t-il déclaré il y a quelques jours sur le sujet.