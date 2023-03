Al-Nassr : une clause plus qu'étonnante dans le contrat de Cristiano Ronaldo

Le 30 décembre dernier, un petit séisme est survenu dans la planète football avec le départ de Cristiano Ronaldo vers l'Arabie Saoudite. Après la fin prématurée de son aventure avec Manchester United, où son contrat avait été résilié en novembre, CR7 a décidé de quitter l'Europe et de s'engager avec le club d'Al-Nassr. Nouvelle figure de proue de l'écurie d'Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'Or gagne une fortune là-bas et il commence à prendre ses marques au fil des semaines. Mais tandis que son intégration se déroule de mieux en mieux, il s'avère que le Portugais possède une clause très étonnante dans son contrat.

Obligé de venir pour la F1

Car d'après des informations du média AS mais aussi de The Sun, le capitaine du Portugal se trouve ... obligé d'assister au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Prévu du côté de Djeddah, il aura lieu dimanche et il verra donc CR7 être présent. Grand passionné de sports automobiles, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas dû être trop embêté par cette clause mais elle démontre donc tout l'intérêt que représente le footballeur pour l'Arabie Saoudite. Sa présence au Grand Prix de Formule 1 dimanche devrait attirer les caméras et le pays va pouvoir profiter un peu plus de l'image du joueur de 38 ans.