Al-Nassr : Le coup de sang de Ronaldo après sa première défaite

Fraîchement débarqué en Arabie Saoudite après les vives tensions qui ont éclaté avec son ancien club de Manchester United, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore goûté à la défaite. Dans une position idéale, le club d'Al-Nassr était en tête de son championnat jusqu'à hier soir. Confronté aux joueurs d'Al Ittihad, Al-Nassr a été vaincu en toute fin fin de match après le but de Romarinho à la 80ème minute de jeu.

Ce faisant, Al Ittihad a pris la tête du championnat saoudien, ce qui a fortement agacé le joueur star d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Muet pendant la rencontre, il a laissé sortir sa colère en quittant la pelouse avec un violent coup de pied dans une bouteille. S'il n'avait rien dit au cours du match, ce geste a témoigné de son ressenti.

Cristiano Ronaldo suffered his first league defeat since he joined Al-Nassr FC. He was very disappointed and kicked the bottle of mineral water angrily when he was replaced. pic.twitter.com/adqCg8nAjy