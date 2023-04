Al-Nassr : Cristiano Ronaldo dégoupille en plein match en agressant un adversaire

Cristiano Ronaldo est sur les nerfs en Arabie Saoudite. L'international portugais a totalement vrillé lors du choc entre Al-Nassr et Al-Hilal et il a ainsi agressé un adversaire. Le quintuple Ballon d'Or et ses coéquipiers ont perdu le match 2 buts à 0 et voient le titre s'éloigner, avec trois points de retard sur le leader Al-Ittihad et un match en plus, mais CR7 a surtout pété les plombs durant le match. Tandis qu'il était au duel avec un de ses adversaires et que les deux joueurs attendaient la retombée du ballon, l'ancien de Manchester United a décidé de se mettre en mode combattant de MMA. Il a asséné une guillotine à son adversaire en le projetant au sol.

CR7 ne prend qu'un jaune

Le capitaine d'Al-Nassr s'est rapidement relevé, alors qu'un attroupement était en train de se former autour de lui, et il a décidé de faire profil bas. Bien évidemment, les joueurs d'Al-Hilal ont exprimé leur colère, demandant une expulsion pour le Portugais. Mais l'arbitre de la rencontre a finalement décidé de ne donner qu'un carton jaune à CR7. Ce dernier s'en est très bien sorti mais il a continué à montrer son agacement durant le reste du match, surtout au moment où Al-Nassr a encaissé son deuxième but. Frustré, le Portugais va devoir se calmer car il est apparu très énervé lors des derniers matchs de son équipe...