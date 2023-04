Al-Nassr : après l'éviction de Rudi Garcia, José Mourinho désiré par les dirigeants

Rudi Garcia éjecté, José Mourinho en approche ? Tandis que les médias espagnols ont fait état du licenciement de Rudi Garcia au sein du club d'Arabie Saoudite, avec des mauvais résultats et des tensions dans le vestiaire en cause, il se trouve qu'Al-Nassr n'a pas encore officialisé cette nouvelle. Mais le doute semble de moins en moins présent et les dirigeants penseraient déjà au successeur du coach français, arrivé en juin 2022. Et d'après des informations du journal AS, Al-Nassr souhaiterait attirer un certain ... José Mourinho. L'actuel coach de l'AS Roma est bien connu de Cristiano Ronaldo, avec les deux hommes ayant collaboré au Real Madrid au début de la dernière décennie.

Mourinho à Al-Nassr ?

Le coach portugais serait la cible principale des dirigeants du club d'Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu'en 2024, Mourinho a déjà indiqué qu'il souhaiterait aller au bout de ce contrat avec le club romain. Mais une offre financière démentielle d'Al-Nassr pourrait le faire grandement hésité. Car le chaud entraîneur portugais ferait l'objet d'une offre de 100 millions d'euros sur deux ans de la part de l'Arabie saoudite. En rejoignant Al-Nassr, Mourinho y retrouverait donc Cristiano Ronaldo, qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid de 2010 à 2013 et cette association pourrait à nouveau faire des étincelles en Arabie Saoudite. Affaire à suivre.