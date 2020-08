Al-Hilal : Bafétimbi Gomis atteint d'un nouveau malaise

« Plus de peur que de mal », a finalement rassuré Bafétimbi Gomis, jeudi soir sur les réseaux sociaux. Alors qu'il était sur la pelouse avec son équipe d'Al-Hilal dans le cadre de la 26eme journée du championnat d'Arabie saoudite contre Al-Ahli (victoire 2-1 de ces derniers), l'attaquant a été pris d'un malaise. À la 12eme minute après une sortie en corner, le Français visiblement gêné à la poitrine, s'est agenouillé sur la pelouse avant de s'allonger, nécessitant l'intervention des secouristes. Rassurant sur son état de santé, Gomis a même pu reprendre le match et le terminer.

Thanks for your many messages.