Si les matchs ont été interrompus à la mi-mars pour cause de coronavirus, le football africain continue sa vie sur tapis vert. En témoigne le différend qui oppose le club égyptien d'Al-Ahly à l'Etoile sportive du Sahel et au CS Sfaxien, deux formations tunisiennes. Une plainte contre ces deux clubs a été déposée le 9 mai dernier devant la FIFA par les Cairotes, relaie Ettachkila. Au centre de l'affaire, deux transferts. Le premier de ces motifs de discorde concerne l'attaquant ivoirien Souleymane Coulibaly, parti d'Al-Ahly avec fracas en 2017 pour rejoindre deux ans plus tard l'Etoile du Sahel sans avoir mis fin à son litige avec ses anciens employeurs égyptiens. Ces derniers réclament aujourd'hui à l'ESS le paiement d'une somme de 1,4 million de dollars, en vertu d'un accord que le club basé à Sousse n'a toujours pas respecté. Le second porte sur le passage d'un autre élément offensif d'Afrique de l'Ouest, le Nigérian Junior Ajayi, du CS Sfaxien à Al-Ahly en 2016. A l'époque, les Diables Rouges avaient versé par erreur 125.000 dollars sur le compte du CSS. Le club tunisien n'aurait à ce jour restitué que le cinquième de ce montant. L'Etoile sportive du Sahel et le CS Sfaxien risquent jusqu'à une suspension de compétitions africaines.