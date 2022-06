Al-Ahly : Mosimane rend son tablier (officiel)

Pitso Mosimane et Al-Ahly, c'est fini. L'entraîneur sud-africain a décidé de quitter le géant du Caire après un peu moins de deux ans en poste. Arrivé sur le banc en septembre 2020, l'ex-coach des Mamelodi Sundowns était devenu le premier entraîneur non égyptien du club. Celui qui fut aussi sélectionneur des Bafana Bafana y a connu de très beaux résultats. Sous ses ordres, Al-Ahly a décroché deux nouveaux sacres en Ligue des Champions africaine (2020, 2021) et deux Supercoupes d'Afrique, tout en terminant deux fois sur le podium en Coupe du monde des clubs.



🚨🦅| Al-Ahly résilie le contrat avec Mosimane par consentement mutuel pic.twitter.com/9GqqTQqsBD

— Al Ahly SC 🇫🇷 (@AlAhlyfrancais) June 13, 2022

C'est donc la fin d'une belle aventure entre les deux parties. Ces dernières semaines, la relation tendait à se durcir. On reprochait à Mosimane ses nombreuses déclarations sur le club tandis que ce dernier attendait davantage du coach de 57 ans, notamment sur le plan national. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, une « résiliation par consentement mutuel » est évoquée. Samy Komsan a été désigné entraîneur à titre intérimaire.