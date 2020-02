Al-Ahly gagne le derby du Caire par forfait du Zamalek !

Si l'on s'en tient au résultat brut, Al-Ahly a remporté le derby du Caire face au Zamalek sur le score de 2-0. Seulement voilà, la rencontre programmée ce lundi soir n'a pas eu lieu, et c'est sur tapis vert que les Diables Rouges se sont vus décerner ces trois points. Si les futurs vainqueurs étaient bien sur la pelouse, ce n'était pas le cas des Chevaliers Blancs. D'abord repoussé d'une heure, le coup d'envoi n'a ensuite été donné que le temps de constater l'absence du Zamalek, qui avait d'abord fait part de son intention d'envoyer une équipe Espoirs. Le club entendait ainsi protester contre les sanctions infligées par la Fédération égyptienne de football à ses joueurs Mahmoud Kahraba et Emam Ashour, suspendus jusqu'à la fin de la saison suite aux incidents de la Supercoupe d'Egypte.

غياب المنافسة أمام البطل 👑 دائمًا من الموروثات التاريخية في بطولة الدوري 🏆

⛔ غياب المنافس اليوم يمنح فريقنا 3⃣ نقاط ليواصل تربعه على قمة الدوري بالعلامة الكاملة 💯 . 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WIAoHEb3Nj — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 24, 2020

« Nous avons bien fait de ne pas jouer. J’ai évité les accrochages et un scénario catastrophe entre les joueurs. Si on retire des points à mon équipe, je quitte définitivement l’Egypte », s'est défendu le président du Zamalek, Mortada Mansour. le dirigeant, coutumier des déclarations fracassantes de ce type, avait précédemment menacé de retirer son équipe du championnat. En attendant de connaître la suite des événements du jour, Al-Ahly occupe la tête du championnat avec 48 points, et compte 17 longueurs d'avance sur le Zamalek, troisième, qui reçoit l'Espérance de Tunis, vendredi en quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine.