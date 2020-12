Ajax : Quincy Promes emprisonné !

L'affaire remonte au mois de juillet 2020. A l'époque, la police néerlandaise est appelée suite à une rixe entre membres d'une même famille. Lors d'une fête organisée par Quincy Promes, joueur de l'Ajax Amsterdam, un coup de couteau est donné. L'international batave est directement mis en cause par plusieurs témoins de la scène qui ont séparé le joueur et l'homme agressé. Plus de quatre mois plus tard, Promes vient d'être arrêté et va devoir s'expliquer devant la police.



L'information a été révélée ce dimanche par De Telegraaf, qui indique avoir demandé aux enquêteurs pourquoi le joueur n'avait pas été entendu plus tôt, ce à quoi la police a répondu : "Nous n'avons entendu parler de l'incident qu'il y a un mois (moment du dépôt de la plainte de l'agressé). Une enquête a été ouverte et a abouti ce matin à une arrestation."



Ce samedi, Quincy Promes était encore sur un terrain de football et avait même marqué avec l'Ajax Amsterdam contre le PEC Zwolle (2-0). Quelques heures plus tard, le voilà embarqué dans une tout autre histoire. Promes est donc soupçonné de "voies de fait entraînant des blessures graves" et pourrait être sanctionné de quatre ans de prison.