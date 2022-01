Sébastien Haller est l’attaquant en forme en ce moment en Europe. L’ancien auxerrois a brillé de mille feux en Ligue des Champions, inscrivant au moins un but lors de chacune des six rencontres de phase de poules. Il a été ainsi prépondérant dans la qualification aisée qu’a assurée sa formation de l’Ajax Amsterdam.

Haller ne regrette pas le choix de l’Ajax

Naturellement, avec ce brillant rendement, Haller a attiré les regards des plus grands clubs continentaux. Mais est-ce qu’il pense à un départ de l’Ajax, un club qui a cru en lui et qui lui a permis de se relancer après sa phase délicate à West Ham ? Une question à laquelle il a répondu dans une interview à L’Equipe Magazine. « En cinq, six ans, il s’est déjà passé beaucoup de choses pour moi. J’ai donc envie de me laisser porter. J’ai plutôt envie de kiffer un petit peu. Il y a plein de compétitions devant moi cette saison. Il y a aussi les enfants qui sont petits. On fera des plans plus tard. J’ai toujours dit que dans ma carrière rien n’était figé. On verra les opportunités, mais honnêtement c’est loin, c’est loin ».



Haller, qui va disputer la CAN avec les Éléphants, a poursuivi en déclarant qu’il ne regrettait absolument pas d’avoir quitté le championnat anglais pour l’Eredivisie. « Ce n’est pas du tout un déclassement. C’était plus si vous voulez un pas de côté. Evidemment qu’on se dit que la Premier League et l’Eredivisie, ce n’est pas la même intensité et le même niveau de jeu. Mais moi je partais d’une situation à West Ham où je savais que je n’aurais pas beaucoup de temps de jeu. Le coach et moi, on était un peu piégés, car ce n’est pas un attaquant comme moi dont ils avaient besoin. Et me retrouver sur le banc, cela ne m’intéresse pas. Alors, forcément, quand on est dans cette situation-là et qu’on a l’opportunité d’aller à l’Ajax, de jouer et retrouver la confiance et l’Europe… »

