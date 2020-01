S'il admet qu'il est agréable de voir d'autres clubs s'intéresser à lui, Donny van de Beek, approché par le Real Madrid l'été dernier selon la presse espagnole, affirme qu'il n'a aucune envie de quitter son club de l'Ajax Amsterdam cet hiver. « Je l’ai déjà dit et je le répète : Je vais rester à l’Ajax cette saison et peut-être même la saison prochaine (…) J’ai dit que je restais à l’Ajax et je le ferai », a glissé le milieu de terrain dans un entretien à Fox Sports samedi. Les médias anglais affirmaient ces derniers jours que Manchester United préparait une offensive pour Van de Beek cet hiver. Les dirigeants mancuniens peuvent revoir leurs plans.