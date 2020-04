Agüero défend Messi face aux critiques des Argentins

La négativité et les critiques qui entourent Leo Messi en sélection nationale ne plaisent pas à Sergio Agüero. Le contraste entre les succès obtenus par La Pulga en club et sa dèche en sélection génère beaucoup de tensions dans les médias argentins notamment. Messi n'a rien gagné en sélection, malgré une deuxième place à la Coupe du monde 2014, lui qui a également atteint les finales consécutives de la Copa America en 2015 et 2016 avec l'Albiceleste.

"Messi est le premier à souffrir"

Grand ami de Messi, Agüero est monté au créneau pour défendre la star du Barça : "Je ne comprends pas ceux qui le critiquent en équipe nationale", s'est indigné El Kun au micro de TyC Sports. "Il est le premier à souffrir et continue de venir." Pour rappel, Messi avait quitté la sélection argentine après l'élimination de l'Albiceleste en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 face à la France (4-3), avant de revenir et d'emmener son pays en demi-finale de la Copa America l'année dernière.