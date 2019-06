Afrique: L’Ouganda surprend l’Egypte

L’Ouganda a crée la surprise face à l'Egypte, jeudi à l’occasion des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 de la zone Afrique. Les Grues se sont imposées (1-0) sur leur pelouse, grâce à un but d’Emmanuel Okwi (51e) et s’emparent de la tête du groupe E (7 points) au détriment des Pharaons (6 points). Le match retour a lieu dès mardi à Alexandrie. Les deux autres sélections de la poule, le Ghana (1 point) et le Congo (0 point), s’affrontent vendredi. Pour rappel, seul le premier du groupe obtient son ticket pour la Russie.