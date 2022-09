Afrique : L’Algérie renverse le Nigeria, tous les résultats

Suite et fin des rencontres de préparation du mois de septembre ce mardi. Les cinq mondialistes ont connu des fortunes diverses. A Séoul, le Cameroun a subi sa deuxième défaite en autant de matchs contre une sélection asiatique en s'inclinant contre la Corée du Sud de Son (1-0). Pas déshonorant mais pas terrible pour la confiance que ce deuxième revers sans faire trembler les filets adverses.

Face à l'Iran, autre grosse cylindrée asiatique, le Sénégal a fait mieux en obtenant le nul (1-1), sur le terrain neutre de Vienne. Balayées quatre jours plus tôt par le Brésil, les Black Stars du Ghana se sont un peu rassurées en disposant du modeste Nicaragua (1-0). Neymar et ses coéquipiers ont poursuivi leur montée en puissance aux dépens de la Tunisie (5-1), trop juste pour faire le poids en particulier après avoir été réduite à dix par l'expulsion sévère de Bronn en fin de première période. Enfin, le Maroc a accroché le nul face au Paraguay (0-0) pour conclure son stage de préparation en Espagne, le premier sous la houlette d'un Walid Regragui toujours invaincu.

Du côté des équipes non qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, on retiendra en premier lieu les belles victoires de l'Algérie, qui a renversé le Nigeria (2-1) sur sa pelouse d'Oran, et celles de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Mauritanie, sur une excellente dynamique avant la reprise des éliminatoires de la CAN en mars 2023.

Résultats du mardi 27 septembre :

Corée du Sud – Cameroun : 1-0



But : Son (35e).

Libye – Tanzanie : 2-1



Buts : Al-Abasi (21e), Soula (49e) - Khamis (40e).

RD Congo – Sierra Leone : 3-0



Buts : Malango (70e), Kayembe (73e), Meschack (74e).

Afrique du Sud – Botswana : 1-0



But : T.Mokoena (38e).

Togo – Guinée équatoriale : 2-2



Buts : Henen (17e), Laba (29e) - Bikoro (54e sp, 84e).

Sénégal – Iran : 1-1



Buts : Pouraliganji (55e, csc) - Azmoum (64e).

Bénin – Madagascar : 1-3



Buts : Aiyegun (20e) - Randriantsiferana (14e), Donisa (62e), Raveloson (83e).

Comores – Burkina Faso : 1-2



Buts : Selemani (90e+2) - Dayo (60e), B.Traoré (73e).

Egypte – Liberia : 3-0



Buts : Marmoush (38e), Abdelmoneim (57e), Koka (90e+4).

Ghana – Nicaragua : 1-0



But : Fatawu I. (35e).

Guinée – Côte d’Ivoire : 1-3



Buts : Diakhaby (52e) - Sangaré (30e), S.Doumbia (41e), S.Fofana (45e+1).

Brésil – Tunisie : 5-1



Buts : Raphinha (11e, 40e), Richarlison (19e), Neymar (29e, sp), Pedro (74e) - Talbi (18e).

Mauritanie – Congo



Buts : Thiam (46e), Ab.Kamara (48e).

Algérie – Nigeria : 2-1



Buts : Mahrez (41e, sp), Atal (61e) - Moffi (9e).

Maroc – Paraguay : 0-0