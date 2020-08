Afrique : La CAF s'allie avec l'UEFA pour le développement des championnats

"Programme de la CAF et d'UEFA Assist pour le développement des Ligues" : tel est le nom de code du partenariat passé entre la Confédération africaine de football et l'UEFA dans le but d'améliorer les championnats nationaux en Afrique. Il s'agira pour les Fédérations africaines de recevoir une assistance dans la professionnalisation de leurs championnats et la structuration de leurs clubs, tout en assurant une croissance pérenne du football. Cela passera par un "dialogue avec les principales parties prenantes" et un soutien aux "associations membres à travers des compétences et des techniques en faveur de mesures standardisées capables de garantir la durabilité des ligues nationales de football", lit-on sur le site officiel de la CAF.

Le Ghana et le Rwanda premiers de cordée

La phase concrète des opérations est prévue pour le mois de septembre. Le Ghana et le Rwanda ont été sélectionnés pour le projet pilote du programme, qui comprend huit modules de formation sur des sujets clés liés au développement des championnats. Une équipe d'experts effectuera un examen opérationnel de la structure de la compétition, de l'image de marque, de la commercialisation, des aspects financiers et de gouvernance (...), pour aboutir à des recommandations et guider les championnats à travers un "programme de mentorat". "Les championnats nationaux représentent l'image la plus visible du football dans une association membre et le succès des clubs est directement lié à la force du championnat. Il est donc impératif d'avoir des normes (...) dans des domaines clés tels que les compétitions, la gouvernance, les opérations, la communication et la génération de revenus", a déclaré le secrétaire général adjoint de la CAF, le Ghanéen Anthony Baffoe.