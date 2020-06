sur le front de la reprise du football. Du côté des facteurs d'optimisme, le, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa, au protocole sanitaire soumis par la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Cela signifie qu'avant d'envisager une reprise des championnats,, sous réserve d'avoir strictement décontaminé leurs installations et d'avoir testé l'ensemble de leurs salariés : joueurs, staffs et employés divers. La Ligue avait pris les devants. La semaine précédente, les différentes formations avaient reçu un avis de l'instance, les conseillant de se mettre en ordre de bataille pour une prochaine.Depuis,, et ceux-ci tempèrent l'optimisme quant à la possibilité d'un retour rapide à la compétition. Les(photo kaizerchiefs.com), leaders du classement au moment de l'interruption mi-mars, ont révélé queavaient étéau Covid-19. Ces nouveaux cas viennent s'ajouter à une liste qui comportait les noms de, milieu de terrain du Bloemfontein Celtic, et, son homologue des Orlando Pirates déclaré positif puis guéri. Le, club de milieu de tableau, déplore de son côté trois cas positifs, parmi les membres de son staff. Le tout sur fond de progression du coronavirus dans le pays, passé en deux semaines de 1000 à 2101 morts, pour un total de personnes touchées supérieur à 106.000 depuis le début de la pandémie.