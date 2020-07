Afrique du Sud : La reprise fixée au 8 août (officiel)

L'information était attendue, elle a été confirmée officiellement ce lundi : le football reprendra ses droits en Afrique du Sud le 8 août prochain, a annoncé la PSL (Premier Soccer League). Avant les six journées restant à disputer pour clore la saison de championnat, les hostilités reprendront par les demi-finales de la Coupe. Le reste de la saison, dont le calendrier complet sera communiqué ultérieurement, sera joué dans un « environnement de sécurité biologique », avec le respect d'un protocole sanitaire strict, à l'image de ce qui s'est pratiqué dans les championnats européens terminés après l'interruption due à la pandémie de Covid-19. Cette dernière a déjà tué 6 769 personnes en Afrique du Sud, faisant de ce pays le plus touché d'Afrique à ce jour (avec 445 433 cas confirmés à date de ce lundi 27 juillet).

