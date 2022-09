Le frère aîné de Paul Pogba, Mathias Pogba, a été mis en examen et incarcéré ce samedi 17 septembre après avoir été présenté à un juge d’instruction. Une décision qui intervient suite à l’enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par la star des Bleus. Le tout, selon une indiscrétion signée de l'AFP. L'individu de 32 ans a admis être à l’initiative de la vidéo menaçant son frère Paul Pogba diffusée le 27 août.

Mathias Pogba incarcéré

L’avocat de Mathias Pogba, Me Yassine Bouzrou, s'est exprimé au micro de BFMTV. « C’est une décision qu’on ne comprend pas, d’autant plus que la justice a reconnu que M. Pogba n’a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère », a-t-il réagi. « Nous allons bien entendu contester cette décision d’un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible ».