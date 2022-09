Fabio Cannavaro, l’ancien grand défenseur italien, s’est entretenu récemment avec Paul Pogba. Le Français s’est confié à lui au sujet des problèmes qu’il traverse. L’ancien Ballon d’Or dit beaucoup compatir et regrette que "La Pioche" soit tombé dans le piège de ceux qui lui veulent du mal.

« Pogba n’est pas heureux »

« Il y a quelques semaines, j’ai dit que Paul Pogba se préoccupait plus de ses coiffures que de son jeu. Depuis j’ai pu lui parler. Il m’a qu’il n’était pas heureux. Et quand un footballeur n’est pas heureux, ça l’affecte dans tous les domaines », a confié le champion du monde 2006 dans une interview accordée à Canal+. L'ancien mancunien aurait donc le moral en berne. Des révélations qui ne vont pas dans le sens des propos qu’il a tenus dans sa dernière vidéo, où il déclare être bien mentalement malgré les soucis auxquels il est confronté.



Cannavaro n’est pas vraiment surpris par ce qui arrive à l’international français. Il sait, par exemple, que le monde du football est rempli de gens mal intentionnés. « Quand vous êtes jeune, vous n’êtes pas attentif à ces gens-là, a-t-il souligné. Il y en a beaucoup qui tournent autour de vous, et qui vous proposent plein d’investissements ou vous demandent d’inviter tout le monde au restaurant. Pourquoi ? Parce qu’ils croient que vous gagnez votre argent facilement. »