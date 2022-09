Un nouveau virage dans l'affaire Kheira Hamraoui. Placée en garde en vue plus tôt dans la journée avant d'être présentée à un juge d'instruction, Aminata Diallo a été mise en examen ce vendredi, pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" a indiqué le parquet de Versailles, sollicité par l’AFP. Désormais, c'est même plus grave car la footballeuse internationale française (7 sélections) est soupçonnée d'être la commanditaire de l'agression menée sur Hamraoui.

Diallo désignée comme la commanditaire des violences par les autres suspects

D'après le parquet de Versailles, Diallo est mise en cause par les quatre autres suspects de l'affaire, quatre hommes eux aussi mis en examen. Elle est désignée comme étant la "commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir", a précisé le procureur. Sur les cinq suspects, trois d'entre eux ont reconnu "leur présence sur les lieux et indiquent connaître le motif de leur recrutement et de leur présence". En outre, l'un des quatre hommes a admis de son côté avoir porté des coups à Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, jour de l'agression à coups de barres de fer de la joueuse qui revenait avec Aminata Diallo d'un dîner avec leur équipe du PSG. Dans l'attente d'un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, Aminata Diallo a été placée en détention provisoire.

Diallo n'a pas "reconnu sa participation" à l'agression

Une source proche du dossier a précisé à l'AFP que Diallo n'avait pas "dit grand chose" devant les enquêteurs ce vendredi. Celle qui a quitté le PSG en fin de contrat "n'a pas reconnu sa participation (à l'agression, ndlr) avant de vite invoquer son droit au silence", a continué la source proche du dossier. Hamraoui, qui a vécu une saison 2021-2022 éprouvante, se retrouve poussée vers la sortie alors qu'elle demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale. "Aujourd'hui, même si Kheira est une joueuse du PSG, on a pris une décision qui n'est pas simple pour elle, ni pour nous : Kheira Hamraoui ne fait pas partie du projet sportif du Paris Saint-Germain et ça restera comme ça toute la saison", a indiqué Sabrina Delannoy, la directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG, au micro de Canal +.