Il avait le premier mentionné cette fameuse histoire de sextape concernant Mathieu Valbuena. Soupçonné de complicité, Djibril Cissé avait alors été placé en examen au mois d'avril 2017. Près de quatre ans plus tard, le parquet de Versailles, en charge de l'affaire, a décidé d'annuler les poursuites à son encontre. A l'inverse d'un Karim Benzema renvoyé en correctionnelle, Cissé peut désormais tourner la page.



Et c'est avec un soulagement non-feint que l'ancien avant-centre de Liverpool a communiqué sur ce fait. Ce vendredi, Cissé a posté un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il se félicite que "cette histoire (soit) enfin derrière (lui)". Celui qui est aujourd'hui consultant et DJ en profite également pour remercier ses avocats : "Beau travail et merci à ma team"

Benzema n'en a pas fini

Toute l'attention va donc de nouveau se porter sur le seul Karim Benzema, dont l'entourage avait immédiatement réagi ce jeudi, à l'annonce du renvoi du Tricolore devant le Tribunal correctionnel. Le joueur du Real Madrid avait lui-même posté un message plein d'ironie : "Bon, alors c'est pour quand la mascarade, hein ?". Une date qui reste encore à préciser.