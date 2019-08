AEK Athènes: Miguel Cardoso (déjà) viré

Miguel Cardoso prend de nouveau la porte, et cette fois Waldemar Kita n'y est pour rien. L'ancien entraîneur du FC Nantes a ainsi été démis de ses fonctions à l'AEK Athènes, où il était en poste depuis le début de saison. Le technicien portugais n'aura dirigé que quatre rencontres, pour deux défaites: face à Trabzonspor (1-3) en barrage de Ligue Europa, et contre Xanthi (1-2) en ouverture du championnat grec. C'est la troisième fois en moins d'un an que Cardoso se fait virer, lui qui avait un temps rebondi du côté du Celta Vigo en fin de saison dernière.