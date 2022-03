Adidas suspend son partenariat avec la Fédération russe

"Adidas suspend avec effet immédiat son partenariat avec la Fédération russe de football", a déclaré un porte-parole de l'entreprise, qui a réalisé en 2020 2,9% de son chiffre d'affaire dans la région Russie, Ukraine et CEI. La veille, l'UEFA avait rompu son contrat avec le géant russe de l'énergie Gazprom, estimé à 40 millions d'euros par an et qui couvrait la Ligue des champions, les compétitions internationales organisées par l'instance du football européen ainsi que l'Euro-2024. C'est donc un nouveau coup porté au football russe, après la décision de la Fifa d'exclure l'équipe nationale du Mondial-2022, organisé au Qatar en fin d'année.

Les contrats des sponsors et équipementiers sont aussi mis à mal dans d'autres sports: le fabricant de vélos LOOK a décidé, dans le même temps, de mettre fin à son partenariat - entamé en début d'année - avec l'équipe russe Gazprom-RusVelo, membre de l'UCI Pro Team, deuxième division du cyclisme sur route masculin. Les ruptures de contrats de sponsoring, mais aussi les mesures de bannissement des sportifs russes et d'annulation de compétitions bélarusses se multiplient dans de nombreux sports depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, jeudi dernier.