Les Pumas de Mexico (Liga MX) ont pris les devants concernant Daniel Alves. Suspecté d’avoir commis un viol sur une jeune fille en boîte de nuit à Barcelone, le 30 décembre dernier, l’international brésilien a été placé en détention provisoire ce vendredi 20 janvier. Un peu plus tard dans la journée, le club mexicain a pris la décision de mettre fin au contrat de son joueur vedette. Une décision logique compte tenu de la portée médiatique de cette affaire judiciaire.

Il y a quelques jours, l’ancien joueur du FC Barcelone ou encore du PSG s’était défendu face à ces accusations sur une chaîne mexicaine. « Je voudrais tout nier. Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit. Cela fait mal, surtout pour les miens » avait-il indiqué.