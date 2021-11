L’ancien international français passé par le Barça Eric Abidal a publié un message poignant sur les réseaux sociaux, ce mardi, en direction de sa femme, qui a demandé le divorce il y a quatre jours après avoir appris la liaison de son époux avec Kheira Hamraoui, la joueuse du PSG agressée le 4 novembre dernier.



Abidal demande pardon à sa femme

« Hayet Abidal pardonne moi, écrit l’ancien joueur du FC Barcelone. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli’allah An sha’ allah un jour tu me pardonneras. » Pour rappel, dans la foulée du déclenchement de l’affaire liée à l’agression de Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier, Hayet Abidal a annoncé quinze jours plus tard qu’elle demandait le divorce. En cause, la révélation que lui aurait fait son mari, Eric Abidal, de sa relation adultérine avec la milieu de terrain du Paris Saint-Germain.