À 41 ans, Tim Howard reprend du service

TURN UP THE VOLUME 🔊@TimHowardGK is ready to #DefendMemphis

— Memphis 901 FC (@Memphis901FC) March 4, 2020



Le héros de l'Amérique durant le Mondial 2014

Il n'aura fallu que quelques mois pour que Tim Howard reprenne du service. Alors qu'il avait annoncé sa retraite en octobre dernier après une dernière pige du côté des Colorado Rapids, l'ex-international américain a décidé de s'engager avec le Memphis 901 FC. Howard a réagi à cette nouvelle dans un communiqué : « Depuis ma retraite en octobre, mon obsession pour le football a grandi. Le désir de gagner continue de me motiver. J'adore jouer et l'esprit compétitif, cela me donne l'opportunité de faire les deux », a affirmé le gardien de but.Malgré une carrière plus qu'honorable, Tim Howard a donc décidé de fouler le rectangle vert pendant encore un petit moment. Pour rappel, Howard a disputé près 414 matchs de Premier League sous le maillot d'Everton. Il avait réussi l'exploit d'inscrire un but depuis sa surface de réparation contre Bolton en janvier 2012. Mais c'est en sélection nationale que Tim Howard aura réussi à montrer l'étendue de son talent. Lors de la Coupe du Monde 2014, le public américain s'était pris d'affection pour le portier de Team USA, après que ce dernier ait avoué souffrir du syndrome Gilles de la Tourette depuis petit. Lors du Mondial brésilien, Howard avait brillé, permettant à son équipe de sortir d'une poule où le Ghana, le Portugal et l'Allemagne étaient présents. Lors du huitième de finale perdu face à la Belgique, le gardien de but avait réussi l'exploit de réaliser seize arrêts au cours du match. Une performance qui n'avait plus été réalisée depuis 1966.