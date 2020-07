Mercato : Vivement l’été, ou pas...

Falcao – Manchester United

Toute l’Europe s’arrachait Falcao il y a encore deux ans. Chelsea et le Real Madrid faisaient des pieds et des mains pour obtenir la signature du joueur de l’Atlético Madrid. Le Colombien a finalement atterri à Monaco, avant un an plus tard, de prendre la direction de Manchester United en prêt. Depuis son arrivée en Angleterre, Falcao se morfond souvent sur le banc (seulement 12 titularisations en Premier League) et ne marque pas. Ou peu. Avec quatre buts sous le maillot des Red Devils en championnat, le rendement d’El Tigre est bien loin de celui affiché sous le maillot de Porto ou de l’Atlético.

Di Maria – Manchester United

Lui aussi était fortement convoité. Et lui aussi a pris la direction d’Old Trafford. Après de formidables débuts sous ses nouvelles couleurs, l’Argentin a très vite déchanté, au point de sortir du onze de départ de Louis van Gaal récemment. Pour l’ancien du Real Madrid, l’acclimatation est plus difficile que prévue et ses statistiques, trois réalisations et huit passes décisives, sont peu flatteuses pour un joueur payé 75 M€. Victime ces dernières semaines d’un cambriolage à son domicile anglais, Di Maria a encore tout à prouver en Premier League.

Ciro Immobile – Borussia Dortmund

Confier la succession de Robert Lewandowski, buteur aguerri de Bundesliga, à un jeune espoir italien débarqué en provenance de Serie A était un pari assez osé. A huit journées de la fin de saison outre-Rhin, celui-ci est pour l’instant largement perdu. Avec 3 buts en 17 apparitions de championnat, l’avant-centre transalpin vit un terrible chemin de croix dans la Ruhr. Ses performances décevantes ont même poussé Jürgen Klopp à le sortir de son onze de départ, au profit de Pierre-Emerick Aubameyang, replacé à la pointe de l’attaque.

Filipe Luis – Chelsea

Transféré de l’Atlético à Chelsea cet été, Filipe Luis arrivait en Angleterre avec un titre de champion d’Espagne en poche et une solide réputation à son poste de latéral gauche. Sa dernière saison très convaincante sous le maillot des Colchenoros devait logiquement en faire un titulaire incontournable dans l’équipe de José Mourinho. Sauf que le défenseur brésilien de 29 ans s’est heurté à la concurrence de l’homme déjà en place avant son arrivée, César Azpilicuetta. Résultat : un rôle de back-up peu enviable et quelques apparitions au gré du turnover effectué par le Spécial One.

Eliaquim Mangala – Manchester City

Quand on est le défenseur le plus cher de l’histoire, mieux vaut assurer ensuite sur le terrain. Pour le moment, force est de constater que Mangala ne justifie pas les nombreux billets placés sur lui par les recruteurs des Sky Blues (53 M€). A City, le Français de 24 ans ne s’est pas encore fait une place dans l’équipe type de Manuel Pellegrini, malgré plusieurs essais effectués par le technicien chilien (18 titularisations). Loin d’être souverain dans ses interventions, le Français se voit souvent préféré Martin Demichelis pour accompagner Vincent Kompany dans l’axe de la défense. Avec un contrat de cinq ans en cours, Mangala a encore un peu de temps devant lui avant d’être à ranger dans le rayon des flops. Mais les supporters et observateurs anglais ne sont pas réputés pour être des plus patients.

