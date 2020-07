Pensionnaire de Premier League entre 2011 et 2018, Swansea s’est un peu plus rapproché d’un retour. Sixième à l’issue des 46 journées de la saison, le club gallois dispute les play-offs afin d’obtenir le troisième billet pour l’élite du football anglais, aux côtés de Leeds et West Bromwich Albion. Pour cela, les Swans doivent d’abord se défaire de Brentford, qui a conclu la saison à la troisième place du classement lors d’une confrontation aller-retour. Avant la deuxième manche programmée ce mercredi, les coéquipiers d’André Ayew ont fait un tout petit pas vers Wembley, où se déroulera la finale le 4 août prochain sur leur pelouse du Liberty Stadium à l'occasion du match aller.





André Ayew offre un court avantage aux Swans



Après une première période où aucune des deux équipes n'a été en mesure de faire la différence, la donne a brutalement changé peu après l’heure de jeu. Alors que l'international ghanéen André Ayew a manqué un penalty à la 64eme minute, Brentford s’est retrouvé à dix contre onze à peine deux petites minutes plus tard. Rico Henry a vu l’arbitre sortir fort logiquement le carton rouge après un tacle non contrôlé sur Connor Roberts. Un avantage numérique que les joueurs de Steve Cooper ont su mettre à profit. A huit minutes du terme de la rencontre, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’est fait pardonner de sa maladresse sur le penalty manqué avec une frappe en première intention de l’entrée de la surface. Une frappe qui est allée se loger dans la lucarne du but de David Raya pour permettre à Swansea de s’imposer (1-0). Un succès à domicile qui permet au club gallois d’aborder le match retour avec un peu plus de confiance.