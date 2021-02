Mercato - Thierry Henry de retour en Angleterre ?

Thierry Henry est en passe d’accepter un challenge en Championship. D’après Sky Sports et surtout le Daily Mail qui est catégorique, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devrait être nommé comme nouveau manager de Bournemouth. Il y remplacera Eddie Howe, limogé en fin d’année dernière. Henry (43 ans) délaisserait son poste à Montréal, où il coache depuis plus d’un an pour tenter l’expérience des Cherries.

Henry préféré à Vieira

Un autre jeune technicien français avait postulé pour ce poste, en l’occurrence Patrick Vieira. Le board de Bournemouth lui a donc préféré son ancien coéquipier en Bleu. John Terry, adjoint à Aston Villa, était également prêt à se lancer dans le grand bain.

La mission d’Henry sera de faire monter cette équipe en Premier League. Actuellement, elle figure au 6e rang du classement et donc potentiellement qualifié pour les Playoffs. Huit points la séparent de la 2e place, qui donne directement accès à l’élite. Pour rappel, le Français a marqué de son empreinte son passage outre-Manche, mais c’était en tant que joueur. Il est le 6e meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

Joueurs de Légende - "Titi" Henry, roi d'Arsenal