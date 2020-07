Fulham - Cardiff, le duel des anciens relégués

Comme l'an passé, une petite place sépare Fulham et Cardiff au classement à l'issue de la saison. 19eme et 18eme de Premier League il y a 14 mois, ils sont désormais quatrième et cinquième de Championship. Un classement qui leur offre la possibilité de monter via les play-offs mais qui leur impose une confrontation au premier tour de ce mini-tournoi. Si les résultats semblent proches, tout sépare ces deux formations.

Malgré la descente, Cardiff n'a pas chamboulé son effectif Depuis la relégation, les deux clubs ont travaillé différemment. Les Londoniens ont été actifs sur le marché des transferts. Ils ont gardé leurs meilleurs éléments et ils ont profité de la vente du jeune Ryan Sessegnon pour bâtir une équipe capable de remonter immédiatement. Du côté de Cardiff, la prise de risque a été minime avec quelques départs et un mercato d'ajustement. Cette politique de transferts a eu un impact sur les performances. Fulham a été dans le top 6 pendant 34 des 46 journées quand les Gallois s'y sont installés que dans la dernière ligne droite grâce à une bonne série réalisée lors du restart. Au classement final, cette différence s'illustre avec un écart de huit points.

Fulham peut compter sur Mitrovic, la star du Championship Plus globalement, le spectacle proposé a aussi été différent. Darren Tulett nous en a parlés. « Sous la houlette de Scott Parker, Fulham a su proposer un jeu plaisant alors que Cardiff n'a pas toujours été flamboyant. Les Bluebirds n'ont pas beaucoup fait parler d'eux, ils arrivent un peu de nul part. » Pour postuler à la montée, le cinquième de Championship a su miser sur un collectif efficace. Aucune individualité n'a réussi à sortir du lot. Au classement des buteurs, ils sont sept à avoir marqués entre cinq et huit buts. Ce classement est justement dominé par un joueur de Fulham : Aleksandar Mitrovic. Avec 26 buts marqués, le Serbe est la star des Whites. Il a le niveau pour jouer en Premier League mais il est resté dans le club qui l'a révélé pour lui permettre de remonter. Il représente à lui seul les ambitions de Fulham à l'entame de ces play-offs.

Entre Cardiff et Fulham, les mentalités sont bien différentes Mais cette opposition dépasse le cadre purement sportif. Comme la première demi-finale, ce match met aux prises un club gallois à un club londonien. Et d'après Darren Tulett, c'est un véritable symbole. « Les joueurs de Cardiff vont se dire, on est les petits Gallois face au club de la capitale, ils sont tous contre nous et du coup ils ne vont pas hésiter à mettre le pied. » Notre journaliste donne le ton de ce match qui s'annonce spectaculaire. Même dans l'état d'esprit, Bluebirds et Cottagers sont différents. Ils sont deux mais à l'issue des 180 minutes à jouer, il n'y en aura plus qu'un en lice pour la course à la montée en Premier League. Et même au niveau des résultats, ces deux clubs seront différents.