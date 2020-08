Championship : Terry ciblé par Bournemouth

L'aventure au sein de la Premier League s'est achevée pour Bournemouth, qui avait l'un des budgets les plus restreints de l'élite du football anglais. Terminant 18ème du classement, l'équipe a raté d'un point le maintien, en dépit de son succès contre Everton lors de la dernière du championnat version 2019-2020 (3-1). De fait, suite à ce résultat, Eddie Howe n'est désormais plus le coach de l'équipe.

Terry, sur les pas de Lampard ?

"Ayant passé au total 25 ans avec le club, comme joueur puis comme entraîneur, cette décision - prise en commun avec le club - est l'une des plus difficiles que j'ai eue à prendre", a expliqué Eddie Howe dans un communiqué. "Mais nous avons eu le sentiment commun que c'était le bon moment pour que le club prenne une autre direction", a-t-il commenté. Alors que le club devrait faire sans le jeune Nathan Aké pour tenter de remonter en Premier League, son défenseur central néerlandais, courtisé par Manchester City, le banc de l'équipe pourrait être occupé par un nom bien connu.. L'ancien défenseur central de Chelsea (39 ans) a déjà par le passé indiqué qu'il désirait devenir entraîneur numéro 1 et avait proposé ses services à Bristol City, club de Championship. Il pourrait d'ailleurs suivre les pas de son ancien coéquipier chez les Blues, Frank Lampard, qui avait débuté à Derby County avant de prendre la tête de Chelsea. En outre, il est à noter que Chris Hughton et Lee Johnson sont aussi des profils ciblés par Bournemouth.