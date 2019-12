Championship : Sabri Lamouchi, une expérience anglaise déjà convaincante

Le pari semble déjà réussi pour Sabri Lamouchi. Sans club depuis son licenciement de Rennes en décembre 2018, le Français a rebondi à la surprise générale cet été du côté de Nottingham Forest, en seconde division anglaise. Renforcé notamment par l'arrivée de Brice Samba, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille et de Caen, le club double vainqueur de la Ligue des Champions en 1979 et 1980 réalise un bon début de saison avec son Français à sa tête. Alors que le club vise la montée en Premier League, Forest a en plus récemment étoffé son staff avec de vieilles connaissances. En effet, le club a recruté José Anigo, en charge du recrutement international, et Français Modesto, qui gère la direction technique et le recrutement pour l’équipe première, pour renforcer la position de Lamouchi à Nottingham.

Grâce à des résultats rapidement obtenus, il a même a été nommé manager du mois en septembre dernier. « Je suis très heureux de cela car je pense que les joueurs méritent cela. C’est pour moi aujourd’hui, mais à la fin, ils ont fait un super travail sur le terrain et septembre a été un mois incroyable pour nous. Depuis le début, je suis tellement surpris mais je suis si heureux et je veux remercier le club pour m’avoir donné cette opportunité », reconnaissait celui, qui est d'ailleurs actuellement avec Zinédine Zidane, le seul entraîneur français en poste en Europe.

Lamouchi a recalé un club de Premier League



Fort de son début de saison, le Français attise même déjà les convoitises, et notamment en Angleterre. En effet, son nom a été évoqué du côté de Watford en décembre, quand les Hornets cherchaient un remplaçant à l'Espagnol Quique Flores. Conscient de ce qu'il est en train de réaliser avec Forest depuis son arrivée, Lamouchi a alors repoussé par deux fois les avances de l'ancienne lanterne rouge de Premier League pour le plus grand bonheur de ses supporters. Ce dimanche, à 16h00 au City Ground, Sabri Lamouchi et son équipe ont rendez-vous avec Wigan, 24eme et dernier de Championship avec 20 points, avec l'espoir d'enchaîner une seconde victoire de suite en championnat et d'ainsi rester à portée du top 6.