C’était l’attraction de la soirée en Arabie saoudite, ou l’Argentine « accueillait » le Brésil. Lionel Messi, suspendu trois mois après ses propos polémiques tenus à l’encontre du Conmebol et du Brésil lors de la dernière Copa América, était de retour avec l’Albiceleste. Et la star du FC Barcelone s’est tout de suite distinguée en offrant la victoire aux siens dans un match pas franchement emballant. Sur un penalty qu’il a lui-même (généreusement) obtenu, le gaucher a d’abord buté sur Alisson, avant de suivre et de pousser le ballon au fond des filets (13eme) pour inscrire son 69eme but en sélection. Quatre minutes plus tard, c’est pourtant la Seleçao qui était en passe d’ouvrir le score… sur penalty.

Un seul tir cadré pour le Brésil



Mais Gabriel Jesus a beaucoup trop ouvert son pied droit et a manqué le cadre (9eme). Du côté des hommes de Tite, l’entrée de Philippe Coutinho à la pause n’a pas changé grand-chose, alors que Rodrygo, le crack du Real Madrid, s’est vu offrir sa première sélection. Messi, lui, a testé le portier des Reds sur deux coups francs tandis que Lautaro Martinez a manqué une grosse balle de break (80eme). De l’autre côté, avec un seul tir cadré, Willian et les siens ne pouvaient pas espérer grand-chose de mieux. A noter que Thiago Silva et Leandro Paredes étaient titulaires, tout comme l’ancien Marseillais Lucas Ocampos.