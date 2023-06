Rüdiger et Gündogan de retour avec l’Allemagne, Müller toujours absent

L’Allemagne veut se remettre les idées à l’endroit. Après une décennie marquée par de nombreux succès et une incroyable régularité (une demi-finale au minimum à chaque tournoi entre 2006 et 2018), la Mannschaft reste sur deux échecs cinglants en Coupe du monde, avec deux éliminations au premier tour. Alors, à quelques mois de recevoir l’Euro 2024, Hansi Flick veut rentamer un nouveau cycle et a décidé de convoquer de nombreux jeunes joueurs. Le sélectionneur allemand a dévoilé sa liste pour les prochaines échéances.

Gnabry, Süle et Müller absents

Si Antonio Rüdiger et Ilkay Gündogan, absent en mars lors du dernier rassemblement, font leur retour, Thomas Müller est lui toujours absent, tout comme Serge Gnabry et Niklas Süle. L’Allemagne affrontera l’Ukraine, la Pologne et la Colombie lors de trois matchs amicaux. A noter que Robin Gosens et Ilkay Gündogan rejoindront leurs partenaires après la finale de la Ligue des Champions, prévue le 10 juin prochain.

La liste de l'Allemagne

Leno, Ter Stegen, Trapp - Ginter, Gosens, Henrichs, Kehrer, Klostermann, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Thiaw, Wolf - Brandt, Can, Goretzka, Gündogan, Hofmann, Kimmich - Musiala, Sané, Füllkrug, Havertz, Schade, Werner, Wirtz.