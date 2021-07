Le PSG rencontrera Augsbourg et le Genoa en amical

Les Parisiens poursuivront leur préparation au stade de la Source à Orléans le 21 juillet à 19h00 face à Augsbourg, 13e du dernier championnat allemand, puis le 24 juillet à 19h00 face au Genoa, 11e de Serie A la saison dernière.

Les hommes de Mauricio Pochettino seront alors dans la dernière ligne droite de leur pré-saison avant le trophée des champions prévu le 1er août contre Lille, puis la reprise de la Ligue 1 le week-end du 8 août.

Sergio Ramos et ses nouveaux coéquipiers joueront là leurs troisième et quatrième matches amicaux après leur victoire 4-0 contre Le Mans (National 1) mercredi et une autre rencontre prévue samedi au Camp des Loges face à Chambly (National 1).