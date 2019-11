Brésil-Argentine, une rivalité en cinq dates

Si Brésiliens et Argentins, qui s’affrontent vendredi (18h) en match amical à Riyad, entretiennent aujourd’hui une féroce rivalité, celle-ci opposait plutôt l’Albiceleste à ses voisins uruguayens au début du siècle dernier. Mais cela a vite changé…

25 décembre 1925

En 1925, l’Argentine a remporté la neuvième édition du championnat sud-américain, ancêtre de la Copa America, après un ultime match nul face au Brésil à Buenos Aires (2-2). La naissance d’une rivalité musclée puisque la rencontre avait été marquée par des incidents, avec une bagarre entre joueurs des deux camps ainsi qu’un envahissement de terrain. Et cet affrontement avait laissé des traces, puisqu’aucun match entre les deux pays ne fut disputé avant 1937.

19 novembre 1969

Si, pour les Argentins, Diego Maradona reste toujours le plus grand joueur de l’histoire du football, aux yeux des Brésiliens, c’est évidemment Pelé. Ironie de l’histoire, c’est face à un gardien… argentin que "le Roi" a inscrit, sur penalty, son fameux 1000e but en novembre 1969, lors d’un Santos-Vasco de Gama. Et Edgardo Andrada, tout proche de sortir le tir de Pelé, a reconnu avoir mis de longues années à digérer ce but, véritable moment iconique de l’histoire du football brésilien.

30 juin 1974

Près de 60 ans après leur premier match, le Brésil et l’Argentine se retrouvent face à face en Coupe du monde, le 30 juin 1974 à Hanovre dans le cadre du deuxième tour de la compétition. Une première remportée 2-1 par le Brésil, grâce à Rivelino et Jairzinho, contre une réalisation sur coup franc de Brindisi. Ils se retrouveront, toujours au deuxième tour, lors du Mondial argentin quatre ans plus tard (0-0), en 1982 en Espagne (3-1 pour le Brésil), puis lors d’un très particulier 8e de finale en 1990 (voir ci-dessous)…

24 juin 1990

Le quatrième affrontement Brésil-Argentine en phase finale de Coupe du monde, et toujours le dernier à ce jour, marque le premier succès de l’Albiceleste face à son rival dans la compétition. Une victoire 1-0, grâce à un but de Claudio Caniggia en 8e de finale de l’édition 1990. Mais un match très controversé puisque le défenseur brésilien Branco, qui avait bu lors d’un arrêt de jeu une bouteille d’eau donnée par un soigneur de l’équipe adverse, allait être pris de vertiges, avant d’accuser ensuite les Argentins de lui avoir fait ingérer des tranquillisants.

19 août 2008

#SeleçãoBrasileira realizou hoje seu último treino antes duelo de amanhã. Vai ter Brasil x Argentina!!#JogaBola #GigantesPorNatureza

⠀

🇧🇷 x 🇦🇷 - 15/11 - 14h

📺 - TV Globo



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/xGa8Mgr7lO

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 novembre 2019

#SelecciónMayor Actividad en el hotel para el equipo albiceleste 🇦🇷.



Ahora sí, ¡todo listo para mañana! 😏💪 pic.twitter.com/2Iqzi6pOfT

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 14 novembre 2019

Lors des Jeux Olympiques de Pékin, la Seleçao et l’Albiceleste sont opposées dans le dernier carré. Mais alors que le duel entre les deux anciens coéquipiers au FC Barcelone Ronaldinho et Lionel Messi est très attendu, le match se révèle particulièrement haché, avec sept cartons jaunes et deux rouges pour les Brésiliens Lucas Leiva et Thiago Neves. L’Argentine s’imposera 3-0, grâce à un doublé de Sergio Agüero et un but de Juan Roman Riquelme, avant de remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive.