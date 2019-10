Amical : Les Fennecs savourent et attendent les Bleus

Et un qui fait 16 ! En corrigeant 3-0 la Colombie, lundi, à Lille, l’Algérie a en effet un peu plus étendu sa série d’invincibilité, enregistrant au Stade Pierre-Mauroy un 16e match de rang sans défaite. Une série d’autant plus impressionnante que les Fennecs n’ont fait qu’une bouchée du représentant sud-américain, 9e nation au dernier classement FIFA.



Les champions d’Afrique ont notamment pu compter sur l’efficacité de leur duo d’attaquants Baghdad Bounedjah-Riyad Mahrez, auteurs des trois buts algériens, et le soutien passionné d’un public acquis à sa cause. Car plus encore que le résultat brut, c’est l’ambiance exceptionnelle du Stade Pierre-Mauroy que les Fennecs souhaitaient retenir, à l’image de leur sélectionneur.



L'Algérie corrige la Colombie :



"C’était une très, très belle ambiance, une très belle atmosphère. On s’est senti à la maison", s’est ainsi réjoui Djamel Belmadi, le natif de Champigny-sur-Marne ne manquant pas de mettre en exergue la bonne tenue des supporters présents à Lille: "Les supporters sont venus supporter leur équipe. C’est ce qu’on espérait, ce qu’on voulait. Il y a eu un petit incident à la fin avec ces deux hommes qui ont voulu gâcher un peu cette fête (en pénétrant sur la pelouse, ndlr). Mais à part ça, tout était superbe." Et le son de cloche était le même du côté du capitaine Riyad Mahrez, auteur d’un doublé. "L’ambiance a été magnifique. On aimerait bien rejouer ici. On en parlait entre nous. C’était exceptionnel. C’est pour ça qu’on aime notre public", a renchéri l’ancien Havrais tandis que le président de la Fédération algérienne Kheireddine Zetchi tenait à féliciter "ce merveilleux public".

De quoi donner des idées Djamel Belmadi. "C’était aussi un test, d’une certaine manière, pour voir si les choses se passent bien, a-t-il en effet convenu. Les choses se sont bien déroulées alors que certaines villes ont refusé de jouer ces matches-là. A tort ou à raison, ce n’est pas le débat. Mais demain, aller jouer à Marseille, à Nice ou à Paris, ce serait aussi intéressant. C’est à reproduire." Mais les champions d’Afrique ont eu une autre idée en tête: accueillir les champions du monde tricolores en Algérie. "Moi, ce qui m’intéresse le plus sur cette affiche-là, c’est jouer contre les meilleurs, contre les champions du monde. Ça doit être quelque chose que tout le monde a envie de faire, de voir. Et je peux dire qu’en Algérie, tout se passera bien", a encore assuré le sélectionneur.



L'incroyable festival signé Mahrez :