Real Madrid - Al-Ahly : les Merengue filent en finale du Mondial des clubs

Le Real Madrid pourra briguer un nouveau Mondial des clubs d'ici la fin de semaine. Ce mercredi soir, les Merengue de Carlo Ancelotti ont empoché leur ticket pour la finale après leur succès face à Al-Ahly Le Caire du côté du Stade Moulay-Abdallah à Rabat au Maroc. Les champions d'Espagne et champions d'Europe en titre l'ont emporté sur le score de 4-1 et ils ont donc éliminé le club égyptien au terme d'une demi-finale plaisante à suivre. Sans Karim Benzema mais également Thibaut Courtois, tous deux blessés, le Real a gagné le droit d'affronter Al-Hilal en finale du Mondial des Clubs. Le club saoudien l'avait emporté hier face à Flamengo sur le score de 3 buts à 2 et cette finale s'annonce très intéressante à suivre. Vainqueur de la Ligue des Champions face à Liverpool en mai dernier (1-0), le Real Madrid peut ajouter un nouveau trophée dans son immense armoire et on a déjà hâte de suivre le prochain match.

Le Real file en finale du Mondial des clubs

Le Real a du se montrer patient pour prendre la mesure de son adversaire. Vinicius ouvre le score juste avant la pause (42e). Au retour des vestiaires, Valverde double la mise pour les madrilènes (47e). Al-Alhy ne va pas abdiquer et va revenir dans le match grâce à Maaloul (64e). Revenu à un but du Real, les Egyptiens feront tout pour égaliser mais finalement le Real va prendre le large dans les arrêts de jeu en ajoutant deux nouveaux buts par Rodrygo (93e) et Sergio Arribas (98e). A noter un penalty raté par Modric à la 87ème Place désormais à la finale pour le Real Madrid.