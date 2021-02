La première journée de la Coupe du monde des clubs de la FIFA se disputait ce jeudi au Qatar. Et les Egyptiens d'Al-Ahly n'ont pas manqué leur entrée en lice. Opposés à Al-Duhail, pensionnaires de la Qatar Stars League locales, les vainqueurs de la Ligue des Champions africaine se sont imposés (1-0), grâce à une réalisation signée Hussein El Shahat à la demi-heure de jeu. Déjà brillant lors de la précédente édition sous les couleurs d'Al-Ain, le petit milieu offensif a bénéficié d'une grossière erreur de relance des hommes de Sabri Lamouchi. Les Diables Rouges mettent fin à sept ans d'échec au premier tour pour les représentants africains et gagnent le droit d'affronter le Bayern Munich !



Dans l'après-midi, les Mexicains des Tigres avaient difficilement pris le meilleur sur les Sud-Coréens de Ulsan Hyundai (2-1), grâce à un doublé du Français André-Pierre Gignac.



Au prochain tour, l'ancien Marseillais et ses coéquipiers affronteront les Brésiliens de Palmeiras, récents vainqueus de la Copa Libertadores,