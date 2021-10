Après le petit nul rapporté du Paraguay en milieu de semaine, l’Argentine avait l’obligation de réagir dimanche lors de la réception de son voisin uruguayen. La tâche n’était pas facile face à une Celeste au complet et motivée pour signer un coup à Bueinos-Aires. Mais, finalement, il n’y a pas vraiment eu de suspense dans cette partie. Les Albiceleste ont survolé les débats et l'ont emporté 3-0.

Messi atteint la barre des 80 buts

Et qui d’autre que Lionel Messi pour remettre les doubles champions du monde en ordre de marche ? Revanchard à la suite de sa prestation frustrante à Assuncion, le Parisien a retrouvé toute son efficacité. A la 38e, il a débloqué la situation sur une belle louche en forme de passe mais que personne n’a repris dans la surface. Une action sur laquelle Fernando Muslera s’est complètement troué. Ce n’était pas intentionnel de la part de La Pulga, mais ça comptait quand même et ça lui assurait un 80e but en sélection nationale.

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 #WCQ2022



🔥🔥🔥 Quel match de l'Albiceleste qui écrase l'Uruguay 3-0 !!!



👏 Messi a inscrit son 80ème but en sélection !https://t.co/aMm2PfFMg2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 11, 2021

A 1-0, les Argentins ont bénéficié de plus d’espaces et ont commencé à dérouler contre une équipe uruguayenne sans répondant. Lautaro Martinez confirmait son nouveau statut d’homme fort de l’Albiceleste en se montrant décisif à deux reprises. A la 44e minute, il a offert le ballon de break à Rodrigo De Paul, qui n’avait alors plus qu’à conclure. Et à la 62e, c’est lui-même qui s'est chargé d’alourdir la marque en reprenant un service de Giovani Lo Celso. Ça faisait alors 3-0 et la messe était dite.