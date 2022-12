"Alex Telles et Gabriel Jesus ont passé des examens samedi matin", a écrit la Seleçao dans un communiqué. "Ils ont subi chacun une IRM au genou droit qui a confirmé leur blessure et l'impossibilité qu'ils puissent être rétablis pour participer à la Coupe du monde au Qatar." L'attaquant Gabriel Jesus (Arsenal) et le latéral Alex Telles (Séville FC) ont été remplacés sur blessure en cours de match vendredi soir au stade de Lusail, respectivement aux 54e et 64e minutes. Telles, en larmes, a dû être réconforté par ses partenaires. Leur forfait est un coup dur pour le Brésil, qui garde des alternatives en attaque mais risque de se retrouver dégarni en défense, où les latéraux Danilo (entorse d'une cheville) et Alex Sandro (cuisse) sont également passés par l'infirmerie ces derniers jours. L'encadrement de la Seleçao s'est néanmoins montrée confiant sur un possible retour de Danilo, qui a repris l'entraînement avec ballon et pourrait dépanner, au besoin, au poste de latéral gauche, qu'il a parfois occupé avec la Juventus.

Comme latéral droit, si le vétéran Dani Alves (39 ans) ne donne plus toutes les garanties défensives, le sélectionneur Tite pourrait reconduire le polyvalent Eder Militao, déjà aligné contre la Suisse (1-0) sur le flanc droit de la défense, même s'il joue plutôt en défense centrale au Real Madrid. Le Brésil, opposé à la Corée du Sud lundi en huitièmes de finale du Mondial, espère récupérer à temps son maître à jouer Neymar, victime d'une entorse de la cheville droite le 24 novembre contre la Serbie (2-0). La superstar du Paris SG avait accompagné ses partenaires vendredi soir au stade de Lusail, se présentant sur la pelouse en survêtement, souriant et sans boiter. Le sélectionneur brésilien Tite s'est montré optimiste en déclarant que selon lui, "Neymar rejouera dans cette Coupe du monde", où l'attaquant porte les espoirs du Brésil de conquérir une sixième étoile, vingt ans après la cinquième.