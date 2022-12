Adrien Rabiot, comment a évolué votre relation avec Didier Deschamps ?

On a toujours eu de bonnes relations, même avant ce qu'il s'est passé avant le Mondial-2018 (il avait refusé d'être réserviste, NDLR). Il s'est passé deux ans où on n'a pas eu de contact du tout avant que je revienne en 2020. Quand je suis revenu, on a tout de suite discuté et ça s'est très bien passé. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais on a eu une très bonne relation tout de suite. De sélection en sélection, la relation s'est améliorée, on a appris à mieux se connaître, il me comprend mieux, il connait ma personnalité, on est beaucoup plus proches (...) Il a évolué aussi. Avec la fonction, avec le temps, il a ses petites habitudes aussi, il est certainement plus serein, il aborde certains sujets plus facilement avec la génération actuelle. Je le trouve vraiment très ouvert, détendu, même pendant une compétition comme ça. En 2016, j'avais un autre oeil, j'étais plus jeune, je vois vraiment maintenant qu'il a cette facilité dans la relation humaine et je pense que c'est un point très important. C'est pour cela qu'il y a cette osmose.

Accueillez-vous les éloges récents vous concernant avec plaisir ou est-ce qu'ils continuent de glisser sur vous ?

Il y a un peu des deux. J'essaie quand même de rester concentré sur mon football, la compétition, de ne pas trop m'éparpiller. On sait que ça peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre, je l'ai souvent vécu. Cela fait plaisir d'être reconnu mais je ne vais pas m'enflammer non plus (...) Les journalistes, vous êtes assez difficiles à convaincre. J'ai très souvent été critiqué, parfois à tort selon moi. De ce côté-là, c'est une bonne reconnaissance. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu, sur la qualité de mon jeu, mes prestations. On a tous des avis différents, j'ai trouvé que parfois c'était assez sévère (...) (Sa présence en conférence de presse), ce n'est pas moi qui choisis, je vous arrête tout de suite ! On doit tous passer par là, je le fais avec plaisir, c'est bien de pouvoir échanger, d'être entendu. Je l'ai toujours dit: ce n'est pas mon exercice favori. Mais il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi (sourire)."

Que retenez-vous de votre passage en Angleterre (à Manchester City) pendant votre adolescence ?

C'était une très bonne expérience même si j'ai fait moins d'une année. Je me suis très bien senti, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère autour du foot, on sent que c'est vraiment autre chose que la France ou même que l'Italie. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juventus (en fin de saison) ? Je n'en sais rien mais c'est vrai que j'ai cette envie, cet objectif d'évoluer en Premier League. Je n'ai pas d'équipe favorite en Angleterre, où j'aimerais forcément évoluer. C'est surtout le Championnat, le niveau, la façon de jouer dans ce Championnat qui, je pense, correspond à mes qualités."

Propos recueillis en conférence de presse.