L’équipe de France a laissé filer deux points dans la course à la qualification pour le Mondial. A domicile, les Tricolores ont été tenus en échec par la Bosnie-Herzégovine. Un résultat qui aurait pu les frustrer au coup de sifflet final, mais ça n’a pas été le cas. En brandissant les circonstances atténuantes, avec une expulsion subie au début de la deuxième période, Deschamps et ses hommes ont cherché à relativiser cet accroc.



Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur L’Equipe TV) : « On peut toujours mieux faire. Apres, la difficulté est toujours la même face aux blocs compacts et resserrés. On a fait de bonnes choses en attaque. En 1e mi-temps, on a quatre occasions quand même. Apres, ce fut compliqué à dix. Ce n’est pas trouver des excuses, mais la préparation a été courte. Malgré cela, les intentions des joueurs étaient là. Même si on n’a pas tout bien réalisé. Ce n’est jamais évident. Avant nous, l’Ukraine a fait nul au Kazakhstan. Une phase de qualification c’est une longue route pas facile, compliquée. On va se satisfaire de ce point, même si ce n’était pas notre objectif de départ (…) Il faut bien récupérer maintenant. Pourquoi j’ai titularisé Veretout pour le sortir ensuite après le rouge ? C’est parce qu’il est plus habitué à ce poste là qu’Aurélien. Il a un peu plus de repères. Et en étant à dix, on n’a pu aller les (Bosniens) chercher haut, mais il fallait garder aussi le potentiel offensif. Et j’ai des joueurs sur le banc qui sont capables d’apporter du sang neuf et de dynamiser tout ça. Le rouge de Koundé ? On va attendre avant de le libérer. Il manquera au moins un match. Et c’est plus que probable que je rappelle quelqu’un. Vous le saurez demain ».



Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « Ce n’était pas facile. A onze, ils étaient fatigués. On savait qu'on allait trouver des espaces, mais on a pris un rouge. Après, on a fait ce qu'il fallait : tenter de en pas prendre de but et essayer de faire la différence individuellement. Ce n'était pas facile car il fallait rester solides derrière. On prend ce point quand même. A 11, ce match était pour nous car ils étaient très fatigués. En première période, on les a dominés ».



Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « Il y a beaucoup de fierté quand le coach a fait appel à moi. J'avais à cœur d'aider l'équipe pour essayer de gagner. Mais on n’a pas pu le faire malheureusement. Mais je suis heureux quand même. J'ai essayé de faire ce que je sais faire, avec mes qualités. Et je tenterai de faire mieux la prochaine fois ».